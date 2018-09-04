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Бренд DS анонсировал мировую премьеру своего кроссовера
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Бренд DS анонсировал мировую премьеру своего кроссовера 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Car.ru
Впервые на публике новый кроссовер французского бренда DS покажется уже на следующей неделе в Париже, после чего с паркетником смогут познакомиться потребители различных рынков, в том числе и россияне.
Примечательно, что глава DS Ив Боннефот. Анонсировавший премьеру в Twitter не упоминал названия кросса, но многие заинтересованные лица знают, что в этом году марка готова показать лишь компактную версию DS 3 Crossback.
На фото, сопровождающем анонс, сложно что-либо рассмотреть, но экстерьер компакт-кросса для многих уже не секрет, так как его официальное изображение уже демонстрировали в июле.
Новинка от французов получила сходную со «страшим братом» DS 7 Crossback, внешность, зато салон отличается оригинальностью: дефлекторы климат-системы на передней панели заключены в «ромбы» и экран медиа-системы «парит» в воздухе.
Предполагается, что под капотом DS 3 Crossback окажется бензиновый турбомотор PureTech на 1,2L и дизельный вариант BlueHDi, объемом 1,5L.
Также ожидается и электрическая версия компакт-кросса, но только после дебюта стандартной модели.
Нужно отметить, что актуальные модели DS 3 и DS 4 на российском рынке имеют небольшой спрос и за семь месяцев 2018 года нашла в нашей стране лишь восьмерых владельцев.
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