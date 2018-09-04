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Известна дата нового кроссовера марки DS
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Известна дата нового кроссовера марки DS 

Daily-Motor + ещё 3 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Уже в следующий четверг состоится официальная презентация нового французского кроссовера бренда DS. Об этом лично сообщил на своей странице в Твиттере президент марки. По предварительным данным, новинкой следующей недели станет модель DS 3 Crossback.
Напомним, что о том, что компания собирается презентовать до конца года именно эту модель стало известно достаточно давно. На фотографии, которую приложил к своему твитту Боннефонт, трудно судить о внешности ожидаемого авто, хотя экстерьер модели был рассекречен ранее. Он будет практически полностью копировать старший паркетник компании, хотя интерьеры салона будут разнится. У новинки появится передняя панель со своеобразными ромбиками в которых будут спрятаны дефлекторы обдува. Кроме того, в центре будет располагаться парящий сенсорный экран для управления системой мультимедиа.
Ходят слухи, что новый кроссовер получит полуторалитровый дизельный мотор, а также двигатель объёмом в 1.2 литра на бензине. Кроме того, появится и полностью электрическая версия, запас хода которой составит 450 километров.
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