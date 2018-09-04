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Встречайте новый Cayenne в Порше Центр Москва.
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Встречайте новый Cayenne в Порше Центр Москва. 

Wroom.ru 35 минут назад
Фото: Wroom.ru
Porsche Cayenne третьего поколения от 4 999 000 рублей.
Мы объявляем о начале продаж третьего поколения Porsche Cayenne.
Уже сегодня Вы сможете познакомиться с моделью в салоне Порше Центр Москва и даже стать одним из первых владельцев этого технического совершенства в России.
Дебют нового Porsche Cayenne  одно из самых ожидаемых событий 2018 года для нас как в России, так и в мире.
Марка Porsche знает, что только превосходя себя можно двигаться вперед.
Мы приняли вызов и создали… Porsche Cayenne нового поколения.
Совершенный в дизайне. Эволюционный в технических решениях.
Он готов к самым смелым задачам.
Он способен на сильные поступки.
45 градусные подъемы или полуметровые впадины  ему все по плечу. Достигать новых вершин и двигаться к своим целям проще за рулем нового Porsche Cayenne. Пришло время сделать шаг в будущее.
Новый Cayenne третьего поколения от 4 999 000 рублей в Порше Центр Москва. Также автомобиль можно заказать индивидуально.
Модели Porsche Cayenne, Cayenne S и Cayenne Turbo доступны для конфигурации на сайте www.porsche.ru  Звоните прямо сейчас. +7 (495) 241 59 61  Порше Центр Москва  единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести новый Porsche именно здесь.
Ждём Вас по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10  www.porsche-moscow.ru
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