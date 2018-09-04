Один из самых красивых китайских кроссоверов — Maxus Tarantula появится в Европе

Компания из Китая SAIC продолжает завоевывать европейский континент и хочет предложить покупателям из Старого Света новый красивый кроссовер.

Maxus — английский бренд Leyland DAF Vans, который был выкуплен китайским SAIC почти 10 лет тому назад.

Сейчас Maxus работает исключительно на китайском авторынке.

У концерна уже есть большой паркетник D90, теперь же готовится к анонсу среднеразмерный Tarantula. Этот кроссовер обещает завоевать рынок Европы.

SAIC является хозяином также некогда известных брендов из Великобритании — MG и Roewe (более известен, как Rover ). Эксперты уже говорят, что китайцы используют британские наработки для Maxus, который позаимствовал технологии MG и Roewe. Да и глупо было бы отказываться от наработанных технологий.

Maxus Tarantula, скорее всего, будет иметь турбодвижки на 1,3 литра и 150 лошадиных сил и 1,5 литра и 162 лошадиные силы. Трансмиссией поработает шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая АКПП.

Используя дилерскую сеть LDV, новые паркетники из Китая появятся на мировом авторынке намного быстрее.