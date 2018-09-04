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Один из самых красивых китайских кроссоверов — Maxus Tarantula появится в Европе
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Один из самых красивых китайских кроссоверов — Maxus Tarantula появится в Европе 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Компания из Китая SAIC продолжает завоевывать европейский континент и хочет предложить покупателям из Старого Света новый красивый кроссовер.
Maxus — английский бренд Leyland DAF Vans, который был выкуплен китайским SAIC почти 10 лет тому назад.
Сейчас Maxus работает исключительно на китайском авторынке.
У концерна уже есть большой паркетник D90, теперь же готовится к анонсу среднеразмерный Tarantula. Этот кроссовер обещает завоевать рынок Европы.
SAIC является хозяином также некогда известных брендов из Великобритании — MG и Roewe (более известен, как Rover). Эксперты уже говорят, что китайцы используют британские наработки для Maxus, который позаимствовал технологии MG и Roewe. Да и глупо было бы отказываться от наработанных технологий.
Maxus Tarantula, скорее всего, будет иметь турбодвижки на 1,3 литра и 150 лошадиных сил и 1,5 литра и 162 лошадиные силы. Трансмиссией поработает шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая АКПП.
Используя дилерскую сеть LDV, новые паркетники из Китая появятся на мировом авторынке намного быстрее.
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