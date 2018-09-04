Bugatti готовит седан? Есть такая вероятность!

Один из посетителей дизайн-центра Bugatti в Вольфсбурге (как известно, французский бренд принадлежит концерну Volkswagen ) выложил в сеть любопытный снимок. Ему удалось запечатлеть на парковке таинственный прототип.

Машина полностью закрыта покрывалом, но в очертаниях легко угадывается фирменная «подкова» решетки радиатора Bugatti. При этом автомобиль заметно крупнее двухдверного «Широна» и выделяется внушительным задним свесом кузова. Седан? Скорее всего, да. Тем более, на его возможное появление в прошлом году намекал глава марки Вольфганг Дюрхаймер

По состоянию на 2017 год проект четырехдверной модели Bugatti находился в стадии одобрения руководством. Расширение линейки, очевидно, произойдет только в том случае, если маркетологи покажут потенциал новинки. Как известно, каждый выпущенный «Вейрон» приносил концерну Volkswagen десятки тысяч евро убытков. Статистика по «Широну» пока неизвестна. И уж точно бренду не нужен еще один убыточный автомобиль.

Напомним, что на Женевском автосалоне 2010 года показывали Bugatti 16C Galibier — предвестника обсуждаемого седана. В серию машина может пойти не раньше 2024 года.