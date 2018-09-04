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Крутая реклама Audi. А8 поможет вам расслабиться даже во время смертельной опасности
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Крутая реклама Audi. А8 поможет вам расслабиться даже во время смертельной опасности 

LiveCars.Ru 14 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Audi всегда славилась своими рекламными роликами, но последнюю работу можно смело занести в список лучших автомобильных реклам в истории.
Новый ролик рассказывает о том, насколько комфортной может быть A8. Настолько, что даже во время смертельной опасности поможем вам получить истинное удовольствие от нахождения в ней.
Главный герой ролика убегает от большого противника и прячется в салоне седана A8, при этом на втором плане также заметны новые модели A6 и A7 Sportback.
Заняв место на заднем сиденье, герой тут же получает бокал шампанского, обдув для ног и приятную музыку, которая позволяет ему расслабиться настолько, что он уже не обращает внимания на драки и шум, который происходит снаружи…
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