Крутая реклама Audi. А8 поможет вам расслабиться даже во время смертельной опасности

Audi всегда славилась своими рекламными роликами, но последнюю работу можно смело занести в список лучших автомобильных реклам в истории.

Новый ролик рассказывает о том, насколько комфортной может быть A8. Настолько, что даже во время смертельной опасности поможем вам получить истинное удовольствие от нахождения в ней.

Главный герой ролика убегает от большого противника и прячется в салоне седана A8, при этом на втором плане также заметны новые модели A6 и A7 Sportback.

Заняв место на заднем сиденье, герой тут же получает бокал шампанского, обдув для ног и приятную музыку, которая позволяет ему расслабиться настолько, что он уже не обращает внимания на драки и шум, который происходит снаружи…