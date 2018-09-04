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Китайский Hyundai Tucson перестал быть похожим на собратьев для других рынков
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Китайский Hyundai Tucson перестал быть похожим на собратьев для других рынков 

CarClub 11 минут назад
Фото: CarClub
Моторшоу в китайском Ченду не обладает широкой известностью и не входит в число главных в автомобильном мире. Однако интересными новинками оно не обделено. Пожалуй, главная из них в этом году — рестайлинговый Hyundai Tucson.
Модель уже успела обновиться в Южной Корее, в США, в Европе и в России. Изменения носили косметический характер, а силовые агрегаты остались практически нетронутыми. Разве что внедрен 8-ступенчатый автомат в пару к дизельному мотору. В Поднебесной корейцы пошли по иному пути.
Для китайского рынка машина получила смелое оформление передка с двухэтажной оптикой в духе нового поколения Santa Fe. В верхней секции горят ближний и дальний свет, в нижней — указатель поворота и противотуманная фара. Связывает «этажи» изогнутая линия ходового огня. Задние фонари с «галочками» габаритов визуально соединены горизонтальной светодиодной секцией.
Приборная панель выглядит почти так же, как и на «Туссанах» для других стран, но отличия все же есть. Они повсюду: в оформлении климатического блока, в иной (цифровой) комбинации приборов, в мультимедийной системе с другим содержанием и дизайном.
Выбор силовых агрегатов в Поднебесной сильно ограничен. Двигатель тут только один — турбированный агрегат 1.6 в 177 «лошадей». Ассистирует ему 7-ступенчатый преселективный робот. Выбрать можно только тип привода, передний или полный.
Обновленный Hyundai Tucson для китайского рынка выпускает совместное предприятие с концерном BAIC Beijing Hyundai. Продажи стартуют в сентябре. Что касается России, то у нас фейслифтинговый кроссовер уже продается по цене от 1 399 000 рублей.
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