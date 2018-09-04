Китайский Hyundai Tucson перестал быть похожим на собратьев для других рынков

Моторшоу в китайском Ченду не обладает широкой известностью и не входит в число главных в автомобильном мире. Однако интересными новинками оно не обделено. Пожалуй, главная из них в этом году — рестайлинговый Hyundai Tucson.

Модель уже успела обновиться в Южной Корее, в США, в Европе и в России. Изменения носили косметический характер, а силовые агрегаты остались практически нетронутыми. Разве что внедрен 8-ступенчатый автомат в пару к дизельному мотору. В Поднебесной корейцы пошли по иному пути.

Для китайского рынка машина получила смелое оформление передка с двухэтажной оптикой в духе нового поколения Santa Fe. В верхней секции горят ближний и дальний свет, в нижней — указатель поворота и противотуманная фара. Связывает «этажи» изогнутая линия ходового огня. Задние фонари с «галочками» габаритов визуально соединены горизонтальной светодиодной секцией.

Приборная панель выглядит почти так же, как и на «Туссанах» для других стран, но отличия все же есть. Они повсюду: в оформлении климатического блока, в иной (цифровой) комбинации приборов, в мультимедийной системе с другим содержанием и дизайном.

Выбор силовых агрегатов в Поднебесной сильно ограничен. Двигатель тут только один — турбированный агрегат 1.6 в 177 «лошадей». Ассистирует ему 7-ступенчатый преселективный робот. Выбрать можно только тип привода, передний или полный.

Обновленный Hyundai Tucson для китайского рынка выпускает совместное предприятие с концерном BAIC Beijing Hyundai. Продажи стартуют в сентябре. Что касается России, то у нас фейслифтинговый кроссовер уже продается по цене от 1 399 000 рублей.