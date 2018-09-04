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Honda вернула CR-V на японский рынок
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Honda вернула CR-V на японский рынок 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В 2016 году Honda завершила продажи модели CR-V на японском рынке, сосредоточившись на европейском, однако спустя два года компания приняла решение снова вернуть CR-V в родную страну.
Сообщается, что модель внешне не будет существенно отличаться от своих европейских братьев, а под капотом у нее будут устанавливаться турбированные бензиновые и гибридные силовые агрегаты.
Так, гибрид CR-V получит 2-литровый бензиновый двигатель на 145 лошадиных сил, которому должны помогать два электромотора (один в роли генератора). При этом кроссовер сможет передвигаться как на одном лишь бензиновом моторе, сугубо на электротяге и в гибридном режиме.
В последнем, обычно самом распространенном варианте, CR-V будет потреблять всего около 4 литров на 100 километров. Начальная цена такой версии стартует от 2,5 миллионов рублей по нашему курсу.
Что касается России, у нас Honda CR-V пятого поколения доступна с двигателями на 2 и 2,4 литра по цене от 1,96 миллиона рублей.
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