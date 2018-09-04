Honda вернула CR-V на японский рынок

В 2016 году Honda завершила продажи модели CR-V на японском рынке, сосредоточившись на европейском, однако спустя два года компания приняла решение снова вернуть CR-V в родную страну.

Сообщается, что модель внешне не будет существенно отличаться от своих европейских братьев, а под капотом у нее будут устанавливаться турбированные бензиновые и гибридные силовые агрегаты.

Так, гибрид CR-V получит 2-литровый бензиновый двигатель на 145 лошадиных сил, которому должны помогать два электромотора (один в роли генератора). При этом кроссовер сможет передвигаться как на одном лишь бензиновом моторе, сугубо на электротяге и в гибридном режиме.

В последнем, обычно самом распространенном варианте, CR-V будет потреблять всего около 4 литров на 100 километров. Начальная цена такой версии стартует от 2,5 миллионов рублей по нашему курсу.