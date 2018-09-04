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Toyota представила новый универсал Corolla
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Toyota представила новый универсал Corolla 

Motor.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения. На европейском рынке модель придет на смену Auris Touring Sports. Как и хэтчбек, машина построена на платформе GA-C, а ее гамма двигателей состоит из бензинового турбомотора и двух гибридных силовых установок.
Универсал Toyota Corolla Touring Sports построен с использованием модульной архитектуры TNGA. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади — заново спроектированная многорычажная подвеска. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS).
По сравнению с машиной предыдущего поколения новый универсал имеет более низкий центр тяжести. Достигнуто это за счет изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещение батареи под задним рядом сидений.
По данным производителя, при колесной базе в 2700 миллиметров Corolla Touring Sports располагает «наибольшим в классе пространством для ног задних пассажиров». Объем багажного отсека универсала составляет 598 литров (у Auris Touring Sports этот показатель был скромнее — 507 литров).
Европейским покупателям Toyota Corolla Touring Sports предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил, а также гибридными агрегатами на базе двигателей 1.8 и 2.0. Отдача — 122 и 180 сил соответственно.
В список оснащения модели войдет проекционный дисплей, аудиосистема JBL премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфонов.
Публичный дебют универсала состоится в октябре на Парижском автосалоне.
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