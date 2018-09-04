Renault Россия улучшает условия программы трейд-ин

С 1 сентября Renault Россия улучшает условия на покупку автомобилей российского производства по программе трейд-ин.

С 1 сентября условия на покупку в трейд-ин улучшаются на обновленный седан Logan — 30 000 рублей, на полноприводную версию надежного внедорожника Renault Duster — 80 000 рублей и стильный городской кроссовер Renault Kaptur — 60 000 рублей.

Мы добавили новый цвет и стильные элементы в дизайн Нового Renault LOGAN и Нового Renault SANDERO ✨ А какой цвет моделей нравится вам больше всего? #renault #iloverenault #RenaultLOGAN #RenaultSANDEROStepway

Публикация от @ renaultru

13 Авг 2018 в 7:39 PDT Также сохраняется выгода при покупке в трейд-ин других моделей:

Renault Sandero — 40 000 рублей

Renault Sandero Stepway — 40 000 рублей

Renault Duster (переднеприводные версии) — 40 000 рублей

Кроме того, клиенты Renault могут воспользоваться другими специальными предложениями от Renault Finance, в том числе по кредитной программе «Поехали!».

Источник: Пресс-служба Renault Россия