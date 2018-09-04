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Audi Q3: автомобиль недели
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Audi Q3: автомобиль недели 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Сегодня мы решили погооврить о городском кроссовере Audi Q3. В списке базового оснащения городского кроссовера Audi Q3 — система полного привода quattro, ассистент начала движения на подъеме, индикатор давления в шинах, подушки безопасности с двухступенчатой системой активации для водителя и переднего пассажира, передние боковые подушки безопасности, подушки безопасности для головы, система курсовой устойчивости, обладающая дополнительными внедорожными функциями и другое оборудование.
Автомобиль представлен разными пакетами (линия Comfort line, пакеты Sport, Design)
Наш выбор — эффектная спортивная версия Audi Q3 S line competition.
В пакет оснащения включены 19-дюймовые легкосплавные диски, декоративные глянцевые вставки в салоне, рычаг переключения передач из алюминия, скошенный у основания кожаный руль, окрашенные в черный цвет зеркала заднего вида и пакет внешней отделки Audi exclusive.
Также клиентам доступно дополнительное оборудование: светодиодная головная оптика с опциональным ассистентом переключения дальнего света, климатическая установка, мультимедийная система MMI Navigation plus с сенсорным контроллером MMI touch, аудиосистема BOSE мощностью 465 Вт, широкие наборы возможностей подключения к интернету и ассистирующих систем, уникальные варианты отделки Audi exclusive и многое другое.
Стоимость Audi Q3 в базовой комплектации составляет от 2 020 000 руб. Стоимость пакета S line competition — от 2 200 000 руб.
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