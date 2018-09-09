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Ford показал первое изображение электрокроссовера
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Ford показал первое изображение электрокроссовера 

Car.ru + ещё 26 9 сентября 2018
Фото: Car.ru
Ford раскрыл внешность электрокроссовера.
Единственное изображение, которое попало в сеть показывает заднюю часть авто. Ранее специалисты Ford создавали автомобиль на платформе маслкара Mustang. В интернет стали выкладывать разные варианты от художников предположения как бы мог выглядеть новый кроссовер. До официального представления новинки компания показала часть авто.
Также Ford сообщили, что в продажу ожидаемая новинка поступит только в 2020 году. Одну характеристику, которую раскрыла компания — это километраж подзарядки, 483 километра. О другом оснащении пока умалчивается. В начале компания давала имя электрическому кроссоверу Mustang Mach в честь маслакара.
Но тем самым вызвали очень негативную реакцию среди поклонников марки, ведь совсем нецелесообразно называть авто в честь автомобиля имеющего большую скорость и силу. Об имени пока ничего не известно.
Но всё-таки общее есть между электрокроссовером и Мустангом — это дизайн. Возможно и это не понравится поклонникам, но специалисты компании считают, что будущее за кроссоверами, ведь они набирают популярность с каждым годом всё больше и больше.
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