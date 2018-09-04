Ford сделает электрические кроссоверы доступными для массового потребителя

Абсолютно новый полностью электрический кроссовер Ford будет отличать сочетание эффектного дизайна, высокой динамики и продуманного цифрового интерфейса «человек-машина». Помимо этого, электромобиль, который появится в 2020 году, будет иметь уникальное ценовое позиционирование.

В Ford ожидают роста спроса на электромобили с аккумуляторными источниками питания в течение ближайших 2-5 лет. В компании прогнозируют, что это будет происходить не только из-за законодательных мер, поощряющих переход на электрифицированные транспортные средства, но и благодаря более высоким потребительским свойствам автомобилей с полностью электрической силовой установкой. Ford планирует инвестировать в электрификацию линейки 11 миллиардов долларов до 2022 года. За это время будут выпущены 40 электрифицированных моделей, причем 16 из них — с полностью электрическим приводом и аккумуляторным питанием.

Первой из этих моделей станет компактный SUV с дизайном, вдохновленным внешним обликом Ford Mustang . Полностью электрический кроссовер получит крайне привлекательную цену. «Мы предложим новый электромобиль по цене, которая понравится клиентам Ford. Ничего подобного с такими характеристиками на рынке сейчас нет, и ничего подобного за эту цену не будет, — отметил Даррен Палмер (Darren Palmer), директор по разработке глобальных продуктов Ford направления „электромобили на аккумуляторных источниках питания“ (Battery Electric Vehicles, BEV). Первый электромобиль Ford для массового рынка будет обладать запасом хода в 480 км, он также предложит высокие динамические характеристики и практичность по доступной цене, сообщил Палмер.

Как и новый электрический кроссовер, другие электромобили Ford будут вдохновлены легендарными моделями компании и будут обладать улучшенными ездовыми характеристиками, функциональностью и комфортом в сравнении с автомобилями с ДВС. „Мы не намерены следовать стратегии, основанной на соответствии ужесточающимся экологическим требованиям, когда покупатели приобретают электромобили только потому, что они экологичнее, — сказал Палмер. — Наши клиенты будут приобретать электромобили потому, что они действительно помогут им улучшить качество их жизни“.

Салоны электромобилей Ford будут оснащены большими экранами, а обновление программного обеспечения BEV будет производиться посредством беспроводной передачи данных по Интернету. „Клиенты, выбирающие электромобиль, ожидают продвинутых цифровых решений, таких как улучшенный интерфейс для удобного взаимодействия с автомобилем с большим дисплеем и возможность постоянного обновления по воздуху“, — подчеркнул Палмер.