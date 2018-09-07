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Кроссовер Ford в стиле Mustang: первое фото
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Кроссовер Ford в стиле Mustang: первое фото 

Авторамблер + ещё 22 2 часа назад
Фото: Авторамблер
«Паркетник» получит электрическую силовую установку, спорткаровский дизайн и переднеприводное шасси.
Компания Ford планирует упразднить ряд легковых семейств на североамериканском рынке, но Mustang сия участь минует — спорткар с впечатляющей историей сохранит неприкосновенность, а его ДНК перейдет перспективным новинкам, позволяя сделать их привлекательнее и желаннее в глазах целевой аудитории. Как минимум это относится к кроссоверу, чье название Mach I также является отсылкой к великому наследию Mustang — так назывался спортпакет, впервые появившийся на модели 1968 года. Пока что фордовцы расщедрились лишь на не слишком содержательное, но интригующее изображение с купеобразной кормой, украшенной вертикальными секциями фонарей как у «Мустанга». Имя обязывает!
В шасси, увы, ничего не будет напоминать спорткар с классической компоновкой силового агрегата — в основу ляжет версия переднеприводной модульной платформы C2 от нового Focus. Подробностей об электрической силовой установке пока нет, за исключением ориентировочного запаса хода в районе 480 км. Старт продаж Mach I планируется в 2020 году.
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