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Мировые продажи Volvo выросли на 14,5% в августе
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Мировые продажи Volvo выросли на 14,5% в августе 

«Автостат Инфо» + ещё 9 15 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Мировые продажи Volvo выросли на 14,5% в августе В последний месяц на мировом рынке компания Volvo Cars продала 43 361 автомобиль. Продажи шведского автопроизводителя выросли на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рост показателей на глобальной арене обеспечили успешные продажи Volvo на всех стратегических рынках сбыта. Среди таких регионов — США, где продажи Volvo выросли на 12,2% в годовом сравнении, а также Китай и Европа, где шведская марка прибавила в объемах реализации соответственно 18,4% и 5%.
Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов отчета АЕБ, в России в августе 2018 года было продано 686 автомобилей марки Volvo. Это на 20% превысило результаты продаж за август прошлого года (572 ед.). За прошедший с начала года 8-месячный период российские покупатели приобрели 4314 машин Volvo, что на 2,4% превысило продажи марки за аналогичный период 2017 года.
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