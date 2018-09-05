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Продажи автомобилей Volvo в России в августе выросли на 19,9% — до 686 машин
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Продажи автомобилей Volvo в России в августе выросли на 19,9% — до 686 машин 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: Автостат
Продажи автомобилей Volvo в России в августе 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9% — до 686 машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Volvo в августе реализовали 686 автомобилей, что на 19,9% выше показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи Volvo составили 4 тыс. 314 машин — на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения — в прошлом месяце было реализовано 220 таких машин. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, продажи которого составили 189 штук, что на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40, разошедшийся в количестве 117 единиц.
«Продажи нового компактного кроссовера ХС40 стартовали в России в июне, а в сентябре в нашей стране появится первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л. с. — ХС90 T8. Кроме того, в июне состоялась мировая премьера нового спорт-седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году», — напомнили в пресс-службе.
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