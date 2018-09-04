Ещё
Volvo нарастила продажи автомобилей на российском рынке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo нарастила продажи автомобилей на российском рынке 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Продажи автомобилей Volvo на российском рынке в августе составили 686 штук, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
"В России в августе продажи выросли на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 686 автомобилей. Особым спросом продолжает пользоваться линейка кроссоверов Volvo. Лидером продаж в августе стал новый кроссовер XC60 c показателем 220 реализованных автомобилей, за ним следуют внедорожник XC90 и новый компактный кроссовер XC40: за август российским клиентам было передано 189 и 117 автомобилей соответственно", — говорится в сообщении.
Мировые продажи Volvo в августе выросли на 14,5% по сравнению с прошлым годом и достигли 43,361 тысячи автомобилей. «Этому способствовала положительная динамика на всех ключевых рынках шведского автопроизводителя — в США, Китае и Европе», — отмечает компания.
Всего за январь-август мировые продажи Volvo составили 411,931 тысячи автомобилей, увеличившись также на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На мировом рынке бестселлером остается кроссовер XC60 нового поколения. За восемь месяцев его продажи составили 116,381 тысячи автомобилей. За ним следуют внедорожник XC90 и хэтчбек V40/V40 Cross Country, продажи которых достигли 61,949 тысячи и 51,739 тысячи автомобилей соответственно.
Последние новости
Избили, сняли, убежали. Новое жестокое хобби подростков В реальном Крыму все немного по-другому Порошенко "взбесился" из-за одного слова Тимошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Mercedes показал новое поколение B-Class
Пилот LADA Sport ROSNEFT стал обладателем Кубка России по кольцевым гонкам2
Toyota представила новый универсал Corolla1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение