Volvo нарастила продажи автомобилей на российском рынке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости . Продажи автомобилей Volvo на российском рынке в августе составили 686 штук, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

"В России в августе продажи выросли на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 686 автомобилей. Особым спросом продолжает пользоваться линейка кроссоверов Volvo. Лидером продаж в августе стал новый кроссовер XC60 c показателем 220 реализованных автомобилей, за ним следуют внедорожник XC90 и новый компактный кроссовер XC40: за август российским клиентам было передано 189 и 117 автомобилей соответственно", — говорится в сообщении.

Мировые продажи Volvo в августе выросли на 14,5% по сравнению с прошлым годом и достигли 43,361 тысячи автомобилей. «Этому способствовала положительная динамика на всех ключевых рынках шведского автопроизводителя — в США, Китае и Европе», — отмечает компания.

Всего за январь-август мировые продажи Volvo составили 411,931 тысячи автомобилей, увеличившись также на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На мировом рынке бестселлером остается кроссовер XC60 нового поколения. За восемь месяцев его продажи составили 116,381 тысячи автомобилей. За ним следуют внедорожник XC90 и хэтчбек V40/V40 Cross Country, продажи которых достигли 61,949 тысячи и 51,739 тысячи автомобилей соответственно.