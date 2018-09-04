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Volvo увеличила российские продажи в августе на 20%
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Volvo увеличила российские продажи в августе на 20% 

Rambler News Service 4 часа назад
Продажи новых легковых автомобилей Volvo выросли на российском рынке в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,9%, до 686 штук, следует из материалов компании Volvo.
Продажи в России в январе-июле увеличились на 2,4%, до 4,3 тыс. штук. Основные поставки пришлись на модели XC60 (1,7 тыс. штук) и XC90 (1,1 тыс. штук).
Мировые продажи Volvo в августе возросли на 14,5%, до 43,4 тыс. штук, а в январе-августе — также на 14,5%, до 411,9 тыс. штук.
Ранее RNS сообщало, что Volvo изучает варианты организации производства легковых автомобилей в России. Однако президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен отмечал, что при уровне продаж в 7 тыс. машин в РФ в 2017 году и планах в 8 тыс. штук по итогам 2018 года строительство завода нецелесообразно.
Volvo Cars принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group. Заводы Volvo расположены в Швеции, Бельгии и Китае. В 2018 году также было открыто предприятие в США для выпуска модели S60.
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