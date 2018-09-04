Mitsubishi Motors увеличила продажи в России в августе почти в 2 раза

Компания Mitsubishi Motors по итогам августа 2018 года реализовала на российском рынке 3,4 тыс. новых легковых автомобилей, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель августа 2017 года, сообщил автопроизводитель.

«В прошлом месяце компания реализовала 3 408 автомобилей Mitsubishi, что почти в два раза превышает показатель августа прошлого года — 1 770 единиц», — говорится в сообщении.

Основные прожали в июле пришлись на автомобили Mitsubishi Outlander (1 915 штук), Pajero Sport (499) и Eclipse Cross (387).

Ране сообщалось, что Mitsubishi Motors планирует увеличить продажи новых автомобилей на российском рынке в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 70%, до более 45 тыс. штук.