Ещё
Mitsubishi Motors увеличила продажи в России в августе почти в 2 раза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi Motors увеличила продажи в России в августе почти в 2 раза 

Rambler News Service + ещё 2 3 часа назад
Компания Mitsubishi Motors по итогам августа 2018 года реализовала на российском рынке 3,4 тыс. новых легковых автомобилей, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель августа 2017 года, сообщил автопроизводитель.
«В прошлом месяце компания реализовала 3 408 автомобилей Mitsubishi, что почти в два раза превышает показатель августа прошлого года — 1 770 единиц», — говорится в сообщении.
Основные прожали в июле пришлись на автомобили Mitsubishi Outlander (1 915 штук), Pajero Sport (499) и Eclipse Cross (387).
Ране сообщалось, что Mitsubishi Motors планирует увеличить продажи новых автомобилей на российском рынке в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 70%, до более 45 тыс. штук.
Rambler News Service: последние новости
Mercedes-Benz поднял цены на новые автомобили в России вслед за BMW и Audi «АвтоВАЗ» увеличил продажи в августе на 9% Продажи Aurus начнутся в России в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW принимает заказы на кроссовер, которого нет
Toyota представила новый универсал Corolla1
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Вот так будет выглядеть второе поколение Skoda Rapid
Смертельное ДТП обернулось сенсацией2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение