В Женеве на автошоу был представлен Kia Ceed Sportswagon

На автошоу GIMS в Женеве корейская компания Kia представила новый автомобиль-универсал под названием Kia Ceed Sportswagon.

Компания пообещала, что машина появится у официальных дилеров во второй половине 2018 года, так, например, на территории Российской Федерации машина начнет продаваться осенью. Минимальная комплектация будет стоить от 16300 евро, а в дизайне автомобиль напоминает собой помесь представительского и спортивного стилей, и выглядит машина очень по-европейски, и это неудивительно: CEED означает «Community of Europe, European Design», что явно говорит о том, что машина предназначена для условий и рынка Европы.

Под капотом нового автомобиля Kia будет расположен, в зависимости от желаний покупателя, либо 1.4-литровый двигатель на сотню л.с и трансмиссией на шесть ступеней, либо трехцилиндровый однолитровый T-GDI двигатель на 120 лошадиных сил, либо четырехцилиндровый двигатель на 1.4 литра с семиступенчатым «автоматом» и ста сорока лошадьми.