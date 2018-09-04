Tesla Roadster заставил Koenigsegg пересмотреть свои суперкары

Было вполне ожидаемо, что после появления роскошного и высокопроизводительного Tesla Roadster , многие корпорации, занимающиеся разработкой суперкаров, начали нервничать и рассматривать возможности модернизации существующих двигателей. Напоминаем, Tesla Roadster был представлен осенью прошлого года с захватывающими показателями, а именно разгоном 0-100 км/ч за 1,9 секунды. В результате такое время очень огорчило основателя Koenigsegg Кристиана фон Коенигсегга и заставило задуматься об предстоящих усовершенствованиях.

Шведский производитель должен продолжить придерживаться нынешнего подхода и объединять гибридную силовую установку и полный привод. Такая комбинация сможет предоставить еще больше мощности и впечатляющий разгон 0-400 километров в час за 14 секунд. Глава Koenigsegg пока не готов уточнить, когда именно приступит к реализации планов, но выразил серьезные намерения в сторону будущего автомобилей.