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Mercedes-Benz запускает электрокар-кроссовер
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Mercedes-Benz запускает электрокар-кроссовер 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Знаменитая немецкая компания опубликовала фотографии салона и внешнего вида кроссовера на электрической тяге, который будет называться Mercedes-Benz EQC.
За дебютом этого чуда техники можно будет наблюдать в Стокгольме 4 сентября, а серийное производство начнется где-то в следующем году, на заводе в штате Алабама, и делаться машина будет из особо прочных видов стали и алюминия.
Стилистически машина напоминает GLC, и будет конкурировать с другими электрокарами таких мастодонтов, как Jaguar I-Pace и Tesla X. Совершенно новая платформа, разработанная под особые нужды и требования авто на электрической тяге, называется Electric Vehicle Architecture, и, раз для машины была разработана целая платформа, мир, скорее всего, ждет серия электрокаров от Mercedes-Benz.
Самым интересным являются характеристики, так как EQC собирается стать рекордсменом среди электрокаров по многим параметрам: двойной электромотор на 408 лошадей, разгон до 100 кмч за 5 секунд, пробег без подзарядки 500 километров. На данный момент электрокары способны только на 350.
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