Mercedes-Benz запускает электрокар-кроссовер

Знаменитая немецкая компания опубликовала фотографии салона и внешнего вида кроссовера на электрической тяге, который будет называться Mercedes-Benz EQC.

За дебютом этого чуда техники можно будет наблюдать в Стокгольме 4 сентября, а серийное производство начнется где-то в следующем году, на заводе в штате Алабама, и делаться машина будет из особо прочных видов стали и алюминия.

Стилистически машина напоминает GLC, и будет конкурировать с другими электрокарами таких мастодонтов, как Jaguar I-Pace и Tesla X. Совершенно новая платформа, разработанная под особые нужды и требования авто на электрической тяге, называется Electric Vehicle Architecture, и, раз для машины была разработана целая платформа, мир, скорее всего, ждет серия электрокаров от Mercedes-Benz.

Самым интересным являются характеристики, так как EQC собирается стать рекордсменом среди электрокаров по многим параметрам: двойной электромотор на 408 лошадей, разгон до 100 кмч за 5 секунд, пробег без подзарядки 500 километров. На данный момент электрокары способны только на 350.