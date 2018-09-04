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«АвтоВАЗ» ведет переговоры с Минобороны о продаже Lada Vesta Cross
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«АвтоВАЗ» ведет переговоры с Минобороны о продаже Lada Vesta Cross 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Компания «АвтоВАЗ» ведет переговоры с Минобороны России по продаже военному ведомству автомобилей Lada Vesta Cross, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании.
"Мы ведем переговоры с Минобороны о поставке автомобилей Lada Vesta Cross", — сказал собеседник агентства.
По его словам, переговоры — «живой процесс», поэтому говорить о конкретных сроках и количестве поставляемой техники преждевременно. Комментарием Минобороны РФ на этот счет РИА Новости не располагает.
Продажи данного автомобиля в дилерских центрах стартовали 7 июня. От стандартных седанов новинку отличает увеличенный до 20 сантиметров дорожный просвет.
Автомобили оборудованы климат-контролем, подогревом сидений, лобового стекла, hands free, четырьмя подушками безопасности, системой стабилизации и другими электронными ассистентами.
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