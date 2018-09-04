Ещё
Новый Chevrolet Blazer пока только в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Chevrolet Blazer пока только в США 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Впервые данная модель была показана 21 июня в Соединенных Штатах Америки, появление модели на Северно-Американском рынке запланировано на начало 2019 года.
Официальная стоимость паркетника пока не была названа, ориентировочно 27-28 тысяч долларов. Кроссовер обладает футуристическим дизайном, в котором преобладают плавные линии. Технически характеристики Блейзера таковы: 2.5 и 3.6 литровые двигатели (194 и 309 лошадиных сил соответственно), во втором случае это V-образная шестерка. Трансмиссия представлена девяти-ступенчатой автоматической коробкой передач. Салон в новом Chevrolet просторный, вместительный багажник объемом около 1820 литров. Оснащен новейшим бортовым компьютером, с сенсорным экраном размером восемь дюймов. Приятным бонусом является панорамная крыша, камера, отображающая все, что происходит сзади, а также док-станция для зарядки телефонов.
Car.ru: последние новости
Тише едешь – дальше будешь: рейтинг самых медленных машин Рассекречена внешность Toyota Land Cruiser 2019 Рейтинг автомобильных марок с самой большой выручкой на рынке SUV
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota представила новый универсал Corolla
Вот так будет выглядеть второе поколение Skoda Rapid
Смертельное ДТП обернулось сенсацией2
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Хотите дешевый роллс-ройс? Покупайте российский
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение