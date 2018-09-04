Новый Chevrolet Blazer пока только в США

Впервые данная модель была показана 21 июня в Соединенных Штатах Америки, появление модели на Северно-Американском рынке запланировано на начало 2019 года. Официальная стоимость паркетника пока не была названа, ориентировочно 27-28 тысяч долларов. Кроссовер обладает футуристическим дизайном, в котором преобладают плавные линии. Технически характеристики Блейзера таковы: 2.5 и 3.6 литровые двигатели (194 и 309 лошадиных сил соответственно), во втором случае это V-образная шестерка. Трансмиссия представлена девяти-ступенчатой автоматической коробкой передач. Салон в новом Chevrolet просторный, вместительный багажник объемом около 1820 литров. Оснащен новейшим бортовым компьютером, с сенсорным экраном размером восемь дюймов. Приятным бонусом является панорамная крыша, камера, отображающая все, что происходит сзади, а также док-станция для зарядки телефонов.