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Вот почему McLaren не хочет делать кроссовер
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Вот почему McLaren не хочет делать кроссовер 

TopGearRussia.ru 1 час назад
Фото: TopGearRussia.ru
Известно, что McLaren отказался присоединиться к другим люксовым брендам, которые решили добавить (или уже добавили) в свои линейки кросоверы. Porsche, Lamborghini, Bentley уже отметились, Aston Martin и другие только планируют, но всерьез. McLaren решил твердо держаться в стороне. В мире более чем достаточно кроссоверов, — сказал босс McLaren, Майк Флюитт в интервью TopGear.com, — И еще один вряд ли кардинально изменит ситуацию. Но причины намного глубже. Каждый автомобиль необходимо рассматривать с трех сторон — со стороны технологий, финансов и бренда. Давайте по-порядку. Бренд. Кроссовер вроде бы должен органично вписаться в концепцию бренда McLaren. Наследие нашего бренда — это автоспорт и прекрасные драйверские автомобили. Кроссоверы — хорошие автомобили, у них есть собственное заслуженное место на рынке. Но на статус спортивных они никак не тянут. На треке на них не особенно разгонишься, — сказал Флюитт. С точки зрения техники он отметил, что многие из больших роскошных кроссоверов сделаны в пределах крупных холдингов, где технологиями создания внедорожников и кроссоверов группы разработчиков делятся с брендами холдинга, что экономит время и средства, при этом технологии уже испытанные и зарекомендовавшие себя. Ничего плохого в этом нет, — сказал Флюитт, — Но у нас нет таких технологий, поэтому нам придется начинать с нуля. И мы не настолько высокомерны, чтобы заявлять, что сможем серьезно конкурировать с Range Rover и Cayenne, а то и сделать кроссовер лучше, чем они. И в третьих, деньги. У нас нет технологий и мы не станем первыми на рынке. Тогда в чем смысл? Вкладывать деньги в разработки с нуля — это прибыль, отложенная на очень много лет. Ну и опять же, по словам Флюитта, клиенты McLaren как-то не стремятся получить кроссовер от бренда. Так что модельный ряд McLaren останется девственно чист от посторонних моделей, во всяком случае, в обозримом будущем.
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