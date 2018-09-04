Seat показал внедорожные возможности семиместного кроссовера Tarraco

Компания Seat опубликовала видеотизер семиместного кроссовера Tarraco, в котором автомобиль все еще скрыт камуфляжем. В ролике демонстрируются внедорожные способности машины.

Кроссовер, построенный на платформе Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan, сможет преодолевать 85-процентный поперечный наклон и 70-процентные спуски. Автомобиль также оснастят системами помощи при движении по склону и предотвращения переворачивания. Вседорожник получит функцию выбора режимов движения (всего будет предусмотрено шесть вариантов) и адаптивную подвеску.

В линейку моторов войдут бензиновые турбоагрегаты объемом 1,4 и 2,0 литра, а также двухлитровые дизели и, возможно, гибридная силовая установка.

Имя для кроссовера производитель выбирал в ходе конкурса. В нем приняли участие 146 тысяч человек из 134 стран, которые в общей сложности предложили более 133 тысяч вариантов названия новой модели Seat. В финал, помимо Tarraco, прошли еще три имени: Alboran, Aranda и Avila.

Таррако — прежнее название старейшего поселения времен Римской империи на Пиренейском полуострове, которое сейчас известно как Таррагона. Именно там 18 сентября и пройдет презентация нового кроссовера Seat.