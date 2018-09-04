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Volkswagen выпустил маленький, но очень дерзкий ситикар
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Volkswagen выпустил маленький, но очень дерзкий ситикар 

Автовести 48 минут назад
Фото: Автовести
Пакет R-Line для VW up! состоит из более агрессивного переднего бампера с хромированными акцентами, боковых порогов, доработанной радиаторной решетки и накладок на боковые зеркала. Кроме того, в пакет входят заводская тонировка боковых стекол и 16-дюймовые колесные диски, которые за доплату можно заменить на 17-дюймовые, оформленные в черном глянце.
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Об изменениях в интерьере ничего не сообщается. Пакет R-Line для доработки внешности хэтчбека оценен производителем в 795 евро при цене самого автомобиля от 10 475 евро.
Таким образом, VW up! R-Line только делает вид, что может больше. Впрочем, в линейке Volkswagen имеется и по-настоящему подогретая версия ультракомпакта под названием up! GTI. Она помимо более яркой внешности и доработанного интерьера отличается еще и чуть более мощным мотором: устанавливаемый на хэтч литровый бензиновый двигатель развивает 115 л.с. и 230 Нм крутящего момента, что позволяет машинке набирать 100 км/ч за 8,8 секунды. Стоит такой хэтч от 16 975 евро.
Между тем, будущего у ультракомпактов концерна Volkswagen, судя по всему, нет. Во всяком случае, ходят активные слухи о намерениях VW не разрабатывать второе поколение up!. Skoda тоже собирается отказаться от продолжения выпуска соплатформенной модели Citigo, а Seat уже снял с конвейера третьего члена этой семейки — модель Mii.
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