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Флагманский кроссовер Seat оказался крупнее своего «аналога» Skoda Kodiaq
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Флагманский кроссовер Seat оказался крупнее своего «аналога» Skoda Kodiaq 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Испанская марка распространила фотографии и видео товарного «паркетника» Tarraco. Также появились свежие подробности о модели.
Свой флагманский SUV марка Seat начала рассекречивать с февраля — тогда было опубликовано первое официальное изображение Tarraco. В мае появился короткий тизерный ролик, а теперь испанцы выложили в Сеть «живые» фотографии автомобиля и видео с его испытаний. На новых кадрах вседорожник обклеен маскировочной пленкой, впрочем, во внешнем облике модели никаких сюрпризов — ее дизайн выполнен в фирменном стиле Seat.
Напомним, Tarraco построен на платформе MQB, а его ближайшими «родственниками» являются Skoda Kodiaq и «растянутый» Volkswagen Tiguan Allspace. При этом «испанец» превосходит своих «братьев» по длине: по предварительным данным, у кросса Seat этот показатель составляет 4 735 мм, у «немца» — 4 712 мм, а у модели Skoda — 4 697 мм. Колесная база идентична — 2 790 мм. Для всех трех кроссоверов опционально доступен третий ряд сидений. Объем багажника пятиместного Seat Tarraco такой же, как у Tiguan Allspace, — 760 литров, что на 40 литров больше, чем у Kodiaq.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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