Ив Каракатзанис, президент ПАО «АВТОВАЗ» («Автостат»)

На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ отметился внушительным количеством премьер, став одним из хедлайнеров крупнейшего автомобильного форума России. В интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис не только уделил внимание представленным новинкам, но также рассказал о стратегии развития предприятия, кадровой политике компании и ответил на ряд других актуальных вопросов.

— Сегодня 60% модельного ряда LADA выпускается в Х-дизайне. Оставшиеся две модели — LADA 4x4 и Largus — пока выделяются из этого ряда. Когда будет закончен переход на новый дизайн?

— Думаю, что общий стиль бренда LADA уже определен и включает в себя три основных момента: броский, энергичный дизайн с Х-графикой, уверенность потребителя в автомобиле в любой ситуации и, наконец, наилучшее соотношение «цена-качество». В наших планах к 2026 году обновить всю продуктовую линейку, выпустить на рынок 8 абсолютно новых моделей и провести фэйслифтинг 9-ти существующих.

Что касается новых продуктов, очевидно, что мы сразу будем выпускать их с новым стилевым ДНК. Однако, что касается моделей LADA 4x4 и Largus, я пока не могу дать вам точных сроков по их введению в Х-дизайн. Замечу только, что сегодня мы запускаем на рынок новое семейство LADA Granta , XRAY Cross, Vesta Cross и Vesta Sport. Эти модели являются для нас ключевыми, поскольку это — именно тот продукт, который мы будем продавать завтра. Сегодня, глядя на новые LADA Granta, вы сразу можете видеть их обновленные переднюю и заднюю часть.

— В модельной линейке LADA имеется не так много вариантов двигателей: 1,6 л мощностью 87/98/106 л.с. ; 1,7 л (83 л.с.) — для Нивы; 1,8 л (122 л.с.). Планируете ли вы расширять линейку двигателей, возможно, добавлять в нее дизельные или турбомоторы? Будут ли это двигатели отечественного производства или зарубежного?

— Как вы правильно сказали, сегодня у нас есть двигатели отечественного производства, причем на 100% локализованного в России. На сегодняшний день они вполне удовлетворяют ожиданиям наших потребителей — это подтверждают результаты продаж за первое полугодие 2018 года.

Наша доля рынка составила 20% с учетом легковых и легких коммерческих автомобилей. Помимо этого, мы производим двигатели HR-16 для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в частности для завода Renault в Москве.

В будущем мы планируем рассмотреть варианты развития нашей линейки двигателей. Пока же мы провели оптимизацию и докалибровку двигателей для нового семейства LADA Granta, что позволило нам снизить массу и увеличить эффективность. Могу сказать, что в целом мы довольны нашими двигателями.

— Какова кадровая политика АВТОВАЗа на сегодняшний момент времени?

— Сейчас численность персонала в компании остается стабильной. Если мы говорим о Группе АВТОВАЗ, то на конец июня 2018 года численность персонала в ней составляла 46 500 человек, что совпадает с уровнем конца прошлого года. Естественно, что в зависимости от объемов реализации различных моделей, нам придется искать некий баланс между численностью персонала в различных производствах. Но пока у нас нет необходимости менять количество работников в целом. На сегодняшний день у нас есть работа для каждого сотрудника компании.

Параллельно с этим у нас есть программы по запуску новых продуктов и проектов, в связи с чем мы усиливаем нашу команду инженеров. Например, в прошлом году мы набрали 170 новых инженеров, за семь месяцев текущего года — еще 270 человек, и набор все еще продолжается.

Поскольку нас ожидает довольно много новых моделей и модернизаций, в соответствии с увеличением наших объемов продаж и общего роста рынка, наши объемы производства выросли на 24% по состоянию на конец июля. Это касается не только бренда LADA, но и наших партнеров по альянсу — Renault и Datsun . Также сюда входит и производство комплектующих для автомобилей.

— В первой половине 2018 в России было продано автомобилей на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какие задачи вы планируете решить в этом году, и какова ваша стратегия развития?

— Что касается прогноза по рынку, то к концу мая текущего года рост авторынка составил 20%, а последние два месяца — 10%. Это связано как с глобальными факторами, так и с прекращением всех мер господдержки авторынка с середины мая. Тем не менее, мы все еще считаем, что по итогам года рынок покажет рост примерно в 10% по сравнению с 2017 годом, а наша доля рынка будет составлять около 20%. Однако на данный момент построить достоверный прогноз достаточно сложно.

Наши планы соответствуют тем целям, которые были заложены в среднесрочный план, и имеют три основных направления работы. Во-первых, нам необходимо удерживать 20%-ную долю рынка и постоянно обновлять модельный ряд. Во-вторых, мы постоянно работаем над изменением самого бренда. Эта работа связана не только с дизайном автомобилей, но и с модернизацией дилерской сети, внедрением новых стандартов продаж и послепродажного обслуживания. В-третьих, это повышение нашей производственной эффективности.

Самое важное — это продолжать обновлять модели. Те модели, которые мы выводим на рынок сегодня, помогут нам достичь поставленных целей. Сегодня самый продаваемый автомобиль в России за последние два месяца — это LADA Vesta . А по итогам 7 месяцев продаж в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России вошли 4 модели АВТОВАЗа. Я считаю, что это хорошее доказательство доверия наших потребителей, а также доказательство того факта, что мы выполняем свой план развития.

Важно также отметить, что эти результаты достигнуты, благодаря вкладу каждого сотрудника компании в общее дело. Но огромный объем работ все еще необходимо выполнить, и мы пока находимся в самом начале этого пути.

Также хочу подчеркнуть, что уже на старте мы получаем полную поддержку как от наших акционеров (Группы Renault и Ростеха ), так и со стороны официальных лиц (Правительства Самарской области, губернатора и других государственных лиц). Эта поддержка направлена как на поддержание численности персонала, так и на улучшение условий труда. Так, в июне нами был одобрен 3-летний план по улучшению условий труда с бюджетом более 3 млрд рублей.

Этот план был составлен на основе опроса, который мы провели среди наших сотрудников, и учитывал те предложения, которые высказывали сами рабочие относительно улучшений их условия труда. В этом году мы планируем потратить на реализацию этого плана порядка 1 млрд рублей, и выполнение этой программы уже началось. После выхода из корпоративного отпуска я лично проверял, как движутся работы в этом направлении.

— Есть ли планы по увеличению занимаемой доли рынка относительно тех 20%, которые есть у компании сегодня? Известно, что в крупных городах автомобили LADA не пользуются популярностью, в том числе, из-за отсутствия в них автоматической коробки передач.

— Наша амбициозная цель, которую мы заложили в среднесрочный план развития, — это быть номером 1 на российском рынке и удерживать долю в 20%. Это не самая простая задача, и конечно, если мы сможем добиться лучшего результата, мы его добьемся. Сейчас важно сохранить стабильность производства и вывести на рынок все запланированные новые модели.

— Рано или поздно на рынке появится новое поколение LADA 4x4. Увидим ли мы эту модель в автомобильном спорте, на ралли «Париж — Дакар», например?

— Тот автомобиль, который мы представили на ММАС-2018 — это даже не концепт, это просто наше видение. Сегодня слишком рано говорить о каких-то конкретных формах. Мы просто хотели показать, что действительно думаем над тем, каким могло бы быть будущее поколение этой модели, в каком направлении мог бы развиваться ее дизайн и т.д. Однако пока никаких решений по этому проекту не принято, и, скорее всего, не будет принято раньше 2022 года.

Единственное, чего мы хотим добиться — чтобы люди, глядя на новое поколение LADA 4x4, узнавали в нем легендарную модель прошлого.

Что же касается спортивного направления, то у нас в линейке есть целое направление специализированных спортивных версий моделей LADA — та же Vesta Sport. В частности, специально для Vesta было разработано более 200 оригинальных компонентов, а сам автомобиль разрабатывался командой LADA Sport.

— В последние два месяца лидером продаж стала Vesta, хотя ранее лучшей среди моделей LADA была Granta. Как вы считаете, может ли произойти перераспределение спроса в связи с выходом новой Granta?

— Я рад, что есть внутренняя конкурентная борьба, потому что Granta и Vesta были номером 2 и номером 3 среди самых продаваемых автомобилей в России, а теперь они занимают первое и третье места (в июне и июле — прим. ред.). Я в любом случае хочу, чтобы марка LADA и дальше лидировала на российском рынке.

Для семейства LADA Granta было сделано очень много улучшений, как с точки зрения комфорта, так и по дизайну. Посмотрим, что скажут наши потребители, но я уверен, что они в любом случае будут довольны.