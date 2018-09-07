Конец производства Lada Kalina: ключевые цифры и факты

На этом фоне эксперты «Автостата» составили хронологию по данной модельной линейке.

В далеком 1993 году конструкторы АВТОВАЗа приступили к разработке Lada Kalina. В 1999 году компания впервые представила пробную версию будущего хэтчбека. В 2000 состоялся показ будущего седана. В 2001-м — представили прототип-версию универсала.

Производству «Калины» в исполнении кузова седан был дан старт 18.11.2004 года. Хэтчбек вышел на серийный выпуск в 2006 году. Универсал начали выпускать в 2007 году. «Калина» в спортивном исполнении была запущена в серию в 2008 году.

В 2011 году выпуск седанов линейки Kalina был полностью прекращен. В начале весны 2013 года АВТОВАЗ приступил к выпуску линейки обновленных моделей в исполнении хэтчбек и универсал. В начале осени 2014 года начат серийный выпуск модели Lada Kalina Cross.

За вышеуказанный период российские предприятия выпустили 954500 машин линейки «Калина». Из этого числа — 251400 седанов, 307300 хэтчбеков, 395800 универсалов.