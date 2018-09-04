«АвтоВАЗ» увеличил продажи в августе на 9,4%

Москва, 4 сентября — «Вести. Экономика». Продажи "АвтоВАЗа" , крупнейшего автопроизводителя в РФ, выросли в августе на 9,4%, в январе-августе — на 18,1%.

За 8 месяцев 2018 г. в России было реализовано 227 956 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada , что на 18,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В августе 2018 г. продано 28 683 Lada (+9,4% к августу прошлого года), — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство Lada Vesta : своих владельцев нашли 8510 автомобилей, что на 27,1% превышает результат августа 2017 г.

Lada Granta сохраняет свое лидирующее положение, немногим уступая семейству Lada Vesta. В августе 2018 г. было реализовано 6 695 автомобилей. К настоящему моменту в 300-х дилерских центрах в 160 городах России стартовали продажи нового семейства Lada Granta.

По темпам роста продаж лидером стал Lada Largus : в августе 2018 г. продано 3 719 пассажирских универсалов (+45,6% к августу 2017 г.) и 759 фургонов Largus (+39,8% к августу 2017 г.).

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 г. «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 17% до 311,588 тыс. автомобилей Lada.

Рост «АвтоВАЗа» опережал рост всего автомобильного рынка в 2017 г. По собственной оценке компании, Lada сохранила лидирующие позиции на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей с долей 19,5% и с долей 20,5% — в сегменте только легковых автомобилей.

Kia. В 2010 г. доля автомобилей Lada на рынке в РФ составляла 29%, в 2014 г. — снизилась до 16,4%, в 2017 г. — восстановилась до 20,5%, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Hyundai

Замедление продаж «АвтоВАЗа» началось вместе с общим снижением российского авторынка в конце 2013 г. Но в апреле 2016 г. «АвтоВАЗ», крупнейший автопроизводитель в РФ, впервые за последние 2 года увеличил продажи по сравнению с предыдущим годом.

За последние 2 года крупнейший автопроизводитель вышел на стабильный рост продаж, а по итогам 9 месяцев 2017 г. «АвтоВАЗ» впервые с 2012 г. показал операционную прибыль по МСФО: 2 млрд руб. против убытка более чем в 31 млрд руб. годом ранее. По итогам I квартале 2018 г. чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО составила уже 600 млн руб. против убытка в размере 2,8 млрд руб. в I квартале 2017 г., а в первом полугодии — выросла до 3,1 млрд руб. против убытка в размере 4,41 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.