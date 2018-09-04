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Продажи Lada Vesta в августе выросли на треть
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Продажи Lada Vesta в августе выросли на треть 

Авторамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: Авторамблер
АвтоВАЗ объявил о резком росте продаж автомобилей Lada, а в особенности семейства «Веста».
По данным пресс-службы завода, за восемь месяцев 2018 года было реализовано более 227,9 тыс. новых автомобилей, что на 18,1% превышает результат за аналогичный период 2017 года. В августе дилеры продали свыше 28,6 тыс. машин, рост по отношению к тому же месяцу прошлого года составил 9,4%.
Чаще всего в России покупают автомобили семейства Vesta, которое на сегодняшний день включает, помимо седана, универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а уже скоро пополнится спортседаном Vesta Sport. Так, за август было продано 8,5 тыс. экземпляров этой модели, что на 27,1% больше, чем в августе 2017 года.
На втором месте по популярности — Granta с результатом в 6,7 тыс. проданных машин.
Как сообщал «Авторамблер», ранее АвтоВАЗ представил обновленное семейство «Гранта», в которое вошли седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также вседорожный универсал с приставкой Cross. Цены на новинки уже объявлены, они появятся в салонах в ближайшее время.
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