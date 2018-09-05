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Стал известен самый продаваемый автомобиль в России в августе
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Стал известен самый продаваемый автомобиль в России в августе 

Rambler News Service + ещё 25 2 часа назад
Фото: Car.ru
Самым продаваемым автомобилем в России в августе 2018 года стала Lada Vesta с показателем 8,5 тыс. реализованных машин. Это следует из сообщений компаний «АвтоВАЗ», Hyundai и Kia по итогам продаж в прошлом месяце.
«Самой популярной моделью Lada по итогам прошедшего месяца осталось семейство Vesta: своих владельцев нашли 8,5 тыс. автомобилей, что на 27,1% превышает результат августа 2017 года», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа»
По данным Kia, лидером продаж в августе стала модель Rio — дилеры продали 7,812 тыс. автомобилей с падением на 8% к августу 2017 года.
«Безусловным лидером продаж в российской линейке Kia остается модель Rio, сохраняющая позицию самой популярной модели иностранной марки в России. В августе на Rio остановили свой выбор 7,8 тыс. клиентов, что на 8% ниже по сравнению с августом 2017 года», — сообщило российское подразделение Kia.
При этом у Hyundai лидером по объемам продаж стала модель Creta.
«Самый популярный в России представитель SUV в августе показал результат в 5,274 тыс. штук», — говорится в сообщении Hyundai.
Lada Vesta выбивалась в лидеры российского авторынка в январе, июне и июле 2018 года. В марте, апреле и мае в лидерах по продажам был Kia Rio.
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