Появились фото из салона обновленного Toyota Land Cruiser

В Сеть попали свежие фотографии Toyota Land Cruiser 2019 модельного года, который выходит на рынок Ближнего востока.

На снимках запечатлены версии, которые продаются в арабских странах с индексами GXR, VXR и VX. S. В числе внешних отличий от нынешнего Land Cruiser — фальшрадиаторная решетка с массивной окантовкой, ярко выраженный рельеф на капоте и наличие хромированных молдингов на нижней оконной линии. Салон остался прежним — на фото можно видеть прежний большой экран мультимедийной системы, встроенный в центральную консоль. Приборная панель внедорожника осталась аналоговой.

Дорестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 представлен в России с бензиновым двигателем 4.6 V8 и с дизельным 4.5 V8 мощностью 309 л.с. и 249 л.с. соответственно, цены на автомобиль стартуют от 3,8 млн рублей. Информации о появлении обновленной модели внедорожника в РФ не поступало.

Один из пользователей Instagram также опубликовал видео обновленного Lexus LX 570 S в исполнении Black Edition. Он отличается затемненными блоками фар, чуть измененным дизайном задних фонарей и задним бампером. В салоне появились экраны развлекательной системы для пассажиров заднего ряда. Как сообщает Carscoops, такой вариант может появиться и в России.

Между тем, в начале августа российское подразделение Lexus анонсировало прием заказов на LX Black Vision со схожим набором отличий от обычного внедорожника. Цены на него варьируются 6,85 млн до 6,98 млн рублей.