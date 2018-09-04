Ещё
Появились фото из салона обновленного Toyota Land Cruiser
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились фото из салона обновленного Toyota Land Cruiser 

Авторамблер 38 минут назад
Фото: Авторамблер
В Сеть попали свежие фотографии Toyota Land Cruiser 2019 модельного года, который выходит на рынок Ближнего востока.
На снимках запечатлены версии, которые продаются в арабских странах с индексами GXR, VXR и VX. S. В числе внешних отличий от нынешнего Land Cruiser — фальшрадиаторная решетка с массивной окантовкой, ярко выраженный рельеф на капоте и наличие хромированных молдингов на нижней оконной линии. Салон остался прежним — на фото можно видеть прежний большой экран мультимедийной системы, встроенный в центральную консоль. Приборная панель внедорожника осталась аналоговой.
Дорестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 представлен в России с бензиновым двигателем 4.6 V8 и с дизельным 4.5 V8 мощностью 309 л.с. и 249 л.с. соответственно, цены на автомобиль стартуют от 3,8 млн рублей. Информации о появлении обновленной модели внедорожника в РФ не поступало.
Один из пользователей Instagram также опубликовал видео обновленного Lexus LX 570 S в исполнении Black Edition. Он отличается затемненными блоками фар, чуть измененным дизайном задних фонарей и задним бампером. В салоне появились экраны развлекательной системы для пассажиров заднего ряда. Как сообщает Carscoops, такой вариант может появиться и в России.
Между тем, в начале августа российское подразделение Lexus анонсировало прием заказов на LX Black Vision со схожим набором отличий от обычного внедорожника. Цены на него варьируются 6,85 млн до 6,98 млн рублей.
Авторамблер: последние новости
Названы сроки появления самой экономичной Lada Largus В Бельгии собрали первые электрические кроссоверы Audi Россиянам по карману: названа цена красивого кроссовера Renault
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota представила новый универсал Corolla
Вот так будет выглядеть второе поколение Skoda Rapid
Смертельное ДТП обернулось сенсацией2
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Хотите дешевый роллс-ройс? Покупайте российский
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение