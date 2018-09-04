Обновленный Mitsubishi L200 готов к запуску

Mitsubishi L200, окутанные в плотный камуфляж, был не единожды замечен во время тестирования после появления в Тонсли, Южная Австралия, в начале этого года. Тестовые прототипы, представленные ниже, были сфотографированы в Европе, где продолжили проходить испытания и демонстрироваться переработанный стиль.

В первую очередь речь идет о более тонких фарах (возможно, светодиодных), переработанной решетке радиатора и противотуманных фарах, расположенным ниже и немного перемещенным к краям бампера. Последующие изменения сосредоточены на новых колёсных дисках и задних фонарях, в то время как остальная часть пикапа, похоже, перекликается с нынешним L200. Пока неизвестно затронут ли модификации силовую установку обновленного Mitsubishi L200, но вполне ожидаемо, что улучшения коснутся салона, где появится инновационное оборудование, современные технологии и, возможно, другие материалы и варианты отделки.