Skoda объявляет старт продаж линейки Hockey Edition 

Спецверсия, посвященная хоккею, излюбленному виду спорта чешской марки, отличается богатым выбором оснащения, оригинальными элементами дизайна экстерьера и элегантными решениями в интерьере. Специально для российских поклонников хоккея Skoda предлагает линейку автомобилей Hockey Edition. Внешний облик моделей серии отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах. «Skoda и хоккей имеют давнюю и тесную связь, — комментирует Ян Прохазка, руководитель Skoda в России. — Эти понятия стали уже синонимами, именно поэтому марка создала особую серию автомобилей, посвященную данному виду спорта. Мы рады представить линейку Hockey Edition, разработанную эксклюзивно для российского рынка. Спецверсия вобрала в себя лучшие качества моделей бренда: оснащенность, функциональность, комфортность и выразительность. И мы особенно рады предложить автомобили этой серии нашим клиентам и их семьям в России, где хоккей пользуется огромной популярностью и любовью». Впервые на рынке в исполнении Hockey Edition представлен семейный внедорожник Skoda Kodiaq. Спецверсия включает в себя широкий набор опций для безопасной и комфортной езды: светодиодные фонари и LED фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камера заднего вида с омывателем. В перечень оснащения вошли такие удобные опции, как электропривод крышки багажника и центральный замок KESSY. В оформлении интерьера используются стильные декоративные вставки, обивка сидений выполнена из ткани и кожи, а светодиодная подсветка с возможностью выбора одного из 10 цветов создает особую уютную атмосферу. Стоимость версии Hockey Edition для Kodiaq в комплектации Ambition составляет 135 000 рублей. Skoda Octavia линейки Hockey Edition получила в довершение к элегантному экстерьеру легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили передние сиденья со специальной обивкой, 3-спицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо и климат — контроль Climatronic. В число опций входят также электрообогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки и противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner. Версия Hockey Edition для модели Octavia на базе комплектации Ambition доступ на по цене 49 500 рублей. Компактный городской лифтбек Skoda Rapid линейки Hockey Edition также стал еще более стильным и функциональным. Спецверсия предлагается на базе комплектаций Active и Ambition. Rapid Hockey Edition в комплектации Active оснащен зеркалами с обогревом, подогревом передних сидений, информационно — развлекательной системой Swing и Bluetooth. Дизайн Rapid линейки Hockey Edition на базе Ambition дополняют легкосплавные 16-дюймовые диски Clubber, фирменная обивка сидений и декоративные интерьерные вставки Dark Brushed 3D. Предусмотрены также многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо, дисплей Maxi Dot, задний парктроник и светодиодные фонари. Цена версии составит 48 000 рублей и 51 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации. В стоимость спецверсии Hockey Edition также входят оттенки кузова с эффектом «металлик».