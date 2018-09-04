Флагманский кроссовер Zotye T900 оформили в стиле Range Rover Sport

Уже скоро на китайском авторынке появится новый флагман компании Zotye — «внедорожник» Т900 и в Сети появились очередные шпионские фото грядущей новинки, но уже без маскировки.

Судя по снимкам, китайский производитель и в этот раз остался верен себе: экстерьер Zotye T900 оформлен в стиле легендарного спортивного Range Rover . Особо похожими оказались габариты, общий силуэт и линия остекления.

Но если внешность «внедорожника» позаимствована лишь у одного бренда, то в интерьере прослеживаются элементы сразу от трех мировых лидеров автопрома. К примеру, «баранка» очень напоминает стиль Porsche , приборная панель в союзе с экраном мультимедиа выполнена в духе Mercedes-Benz , а приборная панель от того же Range Rover.

Технические характеристики нового Zotye T900 включают наличие 2,0-литрового турбомотора силой в 230 «лошадей» и крутящим моментом 350 Нм, вся установка работает в комплексе с 8-скоростной АКПП.

В «начинку» кроссовера вошел трехзонный климатический контроль, запуск мотора кнопкой, электронный «ручник», изобилие кожи в отделке салона, панорамная крыша с люком и многие другие современные «фишки», призванные облегчить задачу водителя и предоставить максимально комфортные условия для пассажиров.