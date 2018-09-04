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Флагманский кроссовер Zotye T900 оформили в стиле Range Rover Sport
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Флагманский кроссовер Zotye T900 оформили в стиле Range Rover Sport 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Уже скоро на китайском авторынке появится новый флагман компании Zotye — «внедорожник» Т900 и в Сети появились очередные шпионские фото грядущей новинки, но уже без маскировки.
Судя по снимкам, китайский производитель и в этот раз остался верен себе: экстерьер Zotye T900 оформлен в стиле легендарного спортивного Range Rover. Особо похожими оказались габариты, общий силуэт и линия остекления.
Но если внешность «внедорожника» позаимствована лишь у одного бренда, то в интерьере прослеживаются элементы сразу от трех мировых лидеров автопрома. К примеру, «баранка» очень напоминает стиль Porsche, приборная панель в союзе с экраном мультимедиа выполнена в духе Mercedes-Benz, а приборная панель от того же Range Rover.
Технические характеристики нового Zotye T900 включают наличие 2,0-литрового турбомотора силой в 230 «лошадей» и крутящим моментом 350 Нм, вся установка работает в комплексе с 8-скоростной АКПП.
В «начинку» кроссовера вошел трехзонный климатический контроль, запуск мотора кнопкой, электронный «ручник», изобилие кожи в отделке салона, панорамная крыша с люком и многие другие современные «фишки», призванные облегчить задачу водителя и предоставить максимально комфортные условия для пассажиров.
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