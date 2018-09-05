УАЗ назвал дату начала выпуска обновленного внедорожника «Патриот»

Завод не раскрывает подробности обновления модели, но отмечает, что участники прямого эфира увидят установку нового бензинового двигателя в моторный отсек, модернизированной коробки передач и подвески с улучшенными настройками.

Официальный представитель УАЗ уточнил RNS, что компания раскроет другие технические подробности, а также дату старта продаж и цены в ходе прямого эфира 20 сентября.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей УАЗ в России в 2017 году по сравнению с 2016 годом упали на 15% — до 41,6 тыс. штук.