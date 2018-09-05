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УАЗ назвал дату начала выпуска обновленного внедорожника «Патриот»
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УАЗ назвал дату начала выпуска обновленного внедорожника «Патриот» 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: Quto.ru
Ульяновский автомобильный завод, который является флагманским активом группы Sollers Вадима Швецова, планирует начать серийное производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 20 сентября в прямом эфире, сообщил автопроизводитель.
Завод не раскрывает подробности обновления модели, но отмечает, что участники прямого эфира увидят установку нового бензинового двигателя в моторный отсек, модернизированной коробки передач и подвески с улучшенными настройками.
Официальный представитель УАЗ уточнил RNS, что компания раскроет другие технические подробности, а также дату старта продаж и цены в ходе прямого эфира 20 сентября.
Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей УАЗ в России в 2017 году по сравнению с 2016 годом упали на 15% — до 41,6 тыс. штук.
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