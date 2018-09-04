Kia Ceed: Движение вверх

Услышав в телефонной трубке до боли знакомую фразу «Такси в Шереметьево заказывали? » Киа Сид" белого цвета с номером 247 ожидает возле подъезда», я вдруг задумался. Если «Сиды» служат в такси, значит, с надежностью у них все в порядке — машины сомнительного качества долго на такой работе не протянут. Надеюсь, что и следующее поколение автомобиля не будет огорчать проблемами. Впрочем, чтобы в этом убедиться, нужно подождать по крайней мере несколько лет. Зато оценить внешность и интерьер нового «Сида», опробовать его на ходу мне удалось буквально через несколько часов.

Ceed стал ниже на 23 мм и шире на 20 мм, а длина и колесная база остались прежними

На раскаленном 40-градусной жарой асфальте в аэропорту испанской Малаги автомобиль выглядел весьма привлекательно. Правда, у меня сложилось впечатление, что в погоне за респектабельностью и солидностью, коими, без сомнения, наделили свое детище подчиненные Петера Шрайера , «Сид» лишился заметной доли индивидуальности и динамичности, которые были присущи машине второго поколения. Безусловно, принадлежность к бренду угадывается на все сто: спереди благодаря фирменной «гантели» радиаторной решетки, которую корейцы почему-то упорно называют «тигриной мордой», а сзади по оригинальным светодиодным фонарям. В профиль же третий Ceed сильно смахивает на А-класс. Что, согласитесь, само по себе не так уж плохо — любой из « Мерседесов » не самый плохой объект для подражания. Однако дизайн — дело субъективное. А вот интерьер новинки смело можно назвать прорывом.

Внимание — мелочам

В салоне бросаются в глаза прямо-таки вызывающая добротность материалов и высокое качество сборки. Передняя панель почти полностью укутана в дорогой и податливый пластик. Даже внутренняя обивка передних дверей рядом с подлокотником оформлена качественным, приятным на ощупь материалом. Сборка и подгонка внутренних панелей также нареканий не вызывает. Как любил повторять Микеланджело, внимание к мелочам рождает совершенство. Дизайнеры «Сида» словно бы слушали лекции великого мастера Возрождения! В салоне каждая кнопка и клавиша нажимаются с выверенным усилием, а любой из кругляшей-крутилок вращается с необходимой степенью сопротивления. Даже потолочные ручки снабжены микролифтами с плавным ходом.

Центральную консоль венчает сенсорный дисплей диагональю 5,7 или 8 дюймов Доступ без ключа и запуск двигателя кнопкой доступны только с версии Premium

С эргономикой здесь тоже все в порядке. Благодаря широкому диапазону перемещения кресла вперед-назад и регулировкам руля по высоте и вылету я быстро и с полным комфортом устроился на водительском месте. Причем внутренняя обстановка намекает даже на некую спортивность. Чуть развернутая ко мне центральная консоль, высокий напольный туннель, глубокие колодцы спидометра и тахометра вместе с алюминиевыми накладками на педалях, положенные дорогим версиям автомобиля, создают некое подобие кокпита. Пассажирам в новом «Сиде» также стало удобнее — за счет увеличенной ширины салона. Хотя втроем во втором ряду все равно тесновато, зато двое разместятся с полным комфортом. К примеру, когда я при росте 185 см уселся «сам за собой», места в районе коленей и над головой оставалось еще достаточно много. К тому же спинки дивана легко складываются вперед, образуя с полом багажника ровную площадку. Кстати, его объем удалось увеличить до 395 литров — как уверяют корейцы, это больше, чем у многих конкурентов. Однако секрет такой арифметики прост — вместо полноразмерной запаски под полом грузового отсека хранится всего лишь докатка. Впрочем, просторный салон и вместительный багажник далеко не все достоинства новинки.

В движении — жизнь

Настоящим откровением для меня стала подвеска. Автомобиль едет настолько породисто, что невольно напрашивается сравнение с премиальными немецкими машинами. Причем конструкция ходовой принципиально не изменилась — стойки «МакФерсон» и задняя многорычажка достались машине от второго «Сида». Скорее всего благодарить стоит более жесткий кузов, в котором использовано около 51% высокопрочной стали. А еще новая, более продвинутая платформа К2 отличается измененной конструкцией верхних опор и доработанными подрамниками. Отдельное спасибо инженерам, доводившим до ума подвеску и рулевое управление с электрическим усилителем. Ради пущей остроты корейцы уменьшили его передаточное соотношение — от упора до упора «баранка» делает чуть более двух оборотов. В результате автомобиль воспринимается плотным и собранным, с молниеносной реакцией на действия рулем, но при этом еще и достаточно комфортабельным.

В третьем колене

Первое поколение Cee’d увидело свет в осенью 2006 года, а уже в начале декабря с конвейера завода в словацкой Жилине сошел первый автомобиль. Его мудреное название происходит от аббревиатуры слов Community of Europe and European Design («Сообщество Европы и Европейский Дизайн»). Это был первый «Киа», разработанный в Европе и для Европы. С 16 мая 2007 года производство модели налажено на «Автоторе» в Калининграде, где сборка велась из импортных машинокомплектов. За все время производства с 2007 по 2012 год в России выпустили 122 931 машину. Второй «Сид», над внешностью которого уже поработал немецкий мастер Петер Шрайер, также собирали в Калининграде и продавали у нас с тремя разными кузовами — 3— и 5-дверный хэтчбек и универсал. Для него предлагалось три бензиновых двигателя объемом 1,4 л, 1,6 л и 2 л. На нашем рынке с 2012 по 2018 год было продано 137 105 экземпляров Ceed. Любопытно, что теперь его имя писали уже без апострофа.

Кроме «1,4-турбо» в активе «Сида» еще два бензиновых мотора, доставшихся ему в наследство от предшественника, — старые добрые «четверки» объемом 1,4 л (100 сил) и 1,6 л (128 л.с.). С обоими сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач, а 1,6-литровому полагается еще и 6-диапазонный «автомат». Новый Ceed уже можно заказать — при цене от 949 900 руб. он подорожал по сравнению с предшественником на 90 000. Правда, базовая машина очень неплохо оснащена: шесть подушек безопасности, ABS, системы динамической стабилизации и удержания при старте в гору, кондиционер, электропривод стекол и обогреваемых зеркал, датчик света и пакет теплых опций. Самой востребованной версией в России скорее всего будет вариант с 1,6-литровой «четверкой» и 6-ступенчатым «автоматом» — ценник начинается от 1 019 900 руб. Исполнение с новым 1,4-литровым турбодвигателем и роботизированной коробкой на 40 000 дороже.