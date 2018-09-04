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В Новосибирск привезли новую «Ладу» — спереди она похожа на машину подороже
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В Новосибирск привезли новую «Ладу» — спереди она похожа на машину подороже 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске стартовали официальные продажи новой LADA Granta. Особенностью автомобиля стал глубокий фейслифтинг — автомобиль получил переднюю часть кузова как у LADA Vesta с характерным элементом дизайна X-face, хромированными клыками, заходящими на бампер. Изменились в машине и задняя часть кузова, и форма фонарей.
«В дизайне читается общая для LADA нового поколения Х-стилистика. Теперь Granta представлена в четырех типах кузова: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. Автомобиль оснащен двумя десятками полезных систем и опций, включая электроусилитель руля, подогрев сидений и ветрового стекла, климатическую систему, датчики парковки, дождя и света. На выбор предлагается три коробки переключения передач: МКПП, АКПП, робот», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора дилерского центра «АЗИЯ АВТО» Павел Дьяков.
Цена Granta не изменилась и по-прежнему начинается от 419 900 рублей. В максимальной версии машина стоит 608 800 рублей. Всего предлагается 14 комплектаций, отличающихся по мощности и оснащённости. Конкурировать Granta будет с Datsun on-Do, Daewoo Gentra и китайскими моделями.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Читайте также: «Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет Девушки устроили фотосессию с «Гелендвагеном», загородив тротуар, и чем прогневал людей Porsche 007.
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