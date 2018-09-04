Самый дешевый (и маленький) автомобиль Zagato пустят с молотка

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Лондоне самый доступный автомобиль, построенный итальянским ателье Zagato. Это электрокар Zele, выпущенный тиражом 500 экземпляров и оснащенный четырьмя 12-вольтовыми аккумуляторами. Цена машины — 5-10 тысяч фунтов стерлингов (437,9-875,7 тысячи рублей).

Дебют Zagato Zele состоялся в 1972 году на Женевском автосалоне. Электрокар должен был помочь компании выжить, когда продажи спортивных гран-туризмо начали стремительно падать. В основе машины с кузовом из стеклопластика лежала «тележка» с узлами от Fiat 500 и 124, а в движение ее приводил электромотор Magneti Marelli.

Zele оснащался четырехпозиционным переключателем оборотов и двухпозиционной педалью, которые вместе обеспечивали шесть передач переднего хода и две заднего. На одной зарядке электрокар способен проезжать до 80 километров. Максимальная скорость машины — 40 километров в час.

Выставленный на торги экземпляр — это базовый вариант модели со 1000-ваттным мотором. Машина регулярно использовалась первым владельцем в течение 11 лет, но 1985 году была продана. С тех пор автомобиль побывал у двух частных коллекционеров. В 2011-м нынешний владелец отреставрировал электрокар. Покупатель Zele получит фотоальбом, в котором задокументирован весь процесс восстановления.