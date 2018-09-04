Kia ProCeed будет раскрыт во Франкфурте

Роскошный ProCeed от Kia дебютирует только 13 сентября, но благодаря одному из читателей портала Carscoops Джорджу Сарджианнидису удалось получить больше информации о транспортном средстве уже сейчас.

Во время недавней поездки во Франкфурт, Германия, Джордж смог снять прототип ProCeed, обгоняющий его. В отличии от других автомобилей, ранее запечатленных фото-шпионами, этот ProCeed не был окутан в плотную маскировку, а получил облегающий черно-белый камуфляж. В результате наиболее очевидным изменением между ProCeed и обычным хэтчбеком Ceed оказался кузов Shooting Brake, используемый для пятидверной версии. Согласно недавним тизерным изображениям, представленным Kia, автомобиль будет иметь обновленные задние фары, соединенный горизонтальной полосой и небольшой спойлер, установленный на крышке багажного отсека. Ассортимент двигателей Kia ProCeed будет идентичен хэтчбеку и включит бензиновые и дизельные варианты. Среди них: 1,0-литровый T-GDi, обеспечивающий 118 лошадиных сил, 1,4-литровый T-GDi (138 л.с.) и 1,6-литровый дизельный CRDi в двух версиях: 113 и 134 л.с. Все агрегаты в стандартной комплектации будут сопряжены с механической коробкой передач с шестью скоростями, в то время как последние будут предлагаться с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.