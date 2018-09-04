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Audi A3: Новый стиль, техника, двигатели и конкуренты
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Audi A3: Новый стиль, техника, двигатели и конкуренты 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Следующее поколение Audi A3 Sportback подготовило для потребителей совершенно другой дизайн, который, к счастью, во много очевиден.
Выступая в качестве основного конкурента Mercedes-Benz A-Class, автомобиль будет предлагаться исключительно в пятидверной версии Sportback и седан, а также получит массивную решетку радиатора, матричные светодиодные фары и угловые DRL. К ним присоединится более спортивная крыша с более тонкими задними окнами (как у последнего Q3 от Audi).
Предстоящий Audi A3 должен стать обладателем слегка увеличенных размеров, предоставляющих больше свободного пространства для задних пассажиров и особенно их ног. При этом внутри автомобиля разместится приборная панель Virtual Cockpit, информационно-развлекательная система MMI с огромным сенсорным дисплеем, поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и навигацией, беспроводная зарядка для смартфонов и премиальная звуковая система. Для клиентов будет предложено множество вариантов настройки. В основу A3 ляжет гибридная платформа MQB, используемая для Volkswagen Golf Mk8 и нового SEAT Leon, которая позволит устанавливать ряд четырехцилиндровых дизельных и бензиновых двигателей. В число основных соперников следующего Audi A3 войдет: Volkswagen Golf, Mini Clubman, SEAT Leon, Renault Megane, Ford Focus Vignale и Mazda3.
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