Skoda Vision RS: тизер концептуального хэтчбека 

Совсем скоро нас ждет Международный автосалон в Париже и Skoda готовит нас к премьере нового концепта RS, который будет представлен вместе с серийной версией Kodiaq RS. Компания опубликовала два довольно информативных тизера, которые вполне могут реализоваться в горячий хэтчбек через несколько лет. На данный момент точные данные отсутствуют, но мы знаем, что концепт в длину составляет 4 356 мм, в ширину 1 810 мм и в высоту 1 431 мм. Колесная база — 2 650 мм. Оба тизера показывают пятидверный хэтчбек с довольно вызывающими линиями кузова, спойлером на крыше и карбоновыми элементами кузова. Как принято у концептов, имеются большие диски, которых наверняка не будет в буклете у дилеров, если модель все же пойдет в серию. Что за модель будет реализована в итоге превращения концепта в серийный автомобиль в будущем — мы не знаем. Но это не так уж сложно понять. В прошлом месяце Skoda заявила, что замена модели Rapid будет конкурентом Golf. Собственно, из новичка, применив идеи Vision RS несложно будет соорудить конкурента GTI. Это будет третья модель RS в модельном ряду Skoda, который вполне может пополниться и Superb RS, если компания все же решится дать зеленый свет модели. Уже была анонсирована полностью электрическая модель RS и, кстати, на тизерах мы совсем не видим выхлопных труб сзади. Кроме того, общие черты концепта напоминают электрический концепт Vision E, так что нас еще могут впереди ждать сюрпризы.