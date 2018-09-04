Концерн DS назвал дату дебюта своего компакткросса DS 3 Crossback

Руководитель премиального бренда DS из Франции Ив Боннефонт на своей странице в Twitter сообщил поклонникам бренда о готовящемся в этом месяце дебюте детища концерна.

Свой пост он сопроводил фотоснимком, который лишь добавляет масла в огонь, так не содержит каких-либо подробностей. Не называется даже имя автомобиля. Несмотря на это, те, кто регулярно следит за новостями в мире авто, могут догадаться, что речь идет о презентации компакткросса DS 3 Crossback. Других новинок французский бренд не обещал в начале осени этого года.

Вот таким необычным способом господин Боннефонт сообщил автолюбителям, что дебют кроссвена запланирован на следующую пятницу, 13 сентября. О внешнем облике готовящегося к выходу автомобиля уже есть определенные представления благодаря слитым патентным фото, обнародованным еще в середине лета. Внешне кроссовер DS 3 Crossback получил аналогичные стилистические решения, как и у своего предшественника — DS 7 Crossback, который официально презентовали год назад.

В отличие от собрата в салоне новинки можно будет лицезреть информационно-развлекательную систему с ультрасовременным «парящим» тачскрином. Передняя панель, выполненная в форме ромба, со спрятанными дефлекторами обдува впервые будет применена в «тройке». Все это выглядит очень эффектно. Осталось только дождаться премьеры, чтобы посмотреть «живые» изображения.

Если об экстерьере и внутреннем убранстве салона еще есть какие-то представления, то о техническом оснащении конкретных данных еще нет. При этом ожидается, что базой кроссовера станет новая платформа СМР от PSA. В гамму моторов, вероятнее всего, включат бензиновый трехцилиндровый турбированный агрегат на 1,2 литра и дизельный двигатель с рабочим объемом на 1,5 литра. Эксперты рассчитывают, что концерн презентует электрическую версию, благодаря которой автомобиль сможет преодолеть без подзарядки порядка 450 километров.

DS 3 Crossback появится в продаже в странах Евросоюза в четвертом квартале этого года. Концерн намеревался продавать кроссовер в нашей стране, но это случится не раньше следующего года.

Стоит заметить, что представители французского бренда уже сняла с производства хэтчбеки DS 4 и DS 5. На сегодняшний день в автосалонах мира пытаются пристроить эти иномарки. Из линейки моделей исключат еще и пятидверный автомобиль DS 3. Но расстраиваться не стоит, так как концерн пообещал к 2023 году пополнить его еще шестью новыми моделями.