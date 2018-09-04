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Audi приступила к производству электромобиля
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Audi приступила к производству электромобиля 

Популярная механика + ещё 1 4 часа назад
Фото: Популярная механика
На специальном мероприятии в Сан-Франциско вместе с электромобилем Audi E-Tron будет представлена фирменная домашняя зарядная станция и другие аксессуары. В модельном ряду бренда новый электрокар займёт место между кроссоверами Q5 и Q7, а конкурентами E-Tron станут Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC.
Электромобиль Audi оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью в 310 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея отличается завидной ёмкостью: 150 кВт·ч, причём немцы обещают полную зарядку всего за полчаса. У Tesla тем временем самая ёмкая батарея в полтора раза меньше — 100 кВт·ч.
Запас хода E-Tron на одной зарядке должен составить 400 километров. Система рекуперации энергии на торможениях позволяет получать до 30% необходимой для движения электроэнергии при торможении. Количество электромобилей в Европе впервые превысило миллион штук, а продажи выросли на 42% по сравнению с предыдущим годом.
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