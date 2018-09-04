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Кроссовер Chery Tiggo 7 успел обновиться прежде чем добрался до РФ
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Кроссовер Chery Tiggo 7 успел обновиться прежде чем добрался до РФ 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Посвежевший «паркетник» сфотографировали в Китае. Модель обновили в стиле концептуального кросса, пока так и не ставшего серийным.
Снимки рестайлингового Tiggo 7 оказались в распоряжении «поднебесного» издания Bitauto. Судя по кадрам, внешний облик «паркетника» обновили в стиле концепта Model Young: прототип дебютировал в прошлом году, его представила компания Qoros, совладельцем которой тогда еще являлась Chery (китайцы владели этой фирмой на пару с фирмой Kenon, подразделением Israel Corporation). Концепт был построен как раз на базе Tiggo 7, в серию его так и не отправили, а в начале 2018-го Чери объявила о продаже контрольного пакета акций Qoros китайскому холдингу Baoneng Group.
На фото: обновленный Chery Tiggo 7
От прототипа Qoros Model Young «семерке» достались передний бампер с серебристой накладкой, противотуманки и расположенная на радиаторной решетке массивная хромированная плашка. Сама решетка — тоже иная. В салоне Chery Tiggo 7 — новое рулевое колесо (у концепта Qoros и дореформенной «семерки» такого нет), у приборов освежили графику.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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