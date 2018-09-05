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В Сети рассекретили модернизированный кросс Chery Tiggo 7
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В Сети рассекретили модернизированный кросс Chery Tiggo 7 

Car.ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Car.ru
Первые шпионские фото обновленного «паркетника» Tiggo 7 от Chery уже просочились в Сеть, пользователи которой смогли познакомиться и обсудить экстерьер новинки.
Модернизация кроссовера вылилась в стильную внешность, позаимствованную во многом от концепта Model Young. Помимо этого иными стали бамперы, радиаторная решетка, «баранка», оптика и приборная панель, получившая множество современных «фишек».
В движение седьмую версию Chery Tiggo будет приводить бензиновый мотор на 2,0 L производительностью 122 л.с., также возможен 1,5-литровый турбированный двигатель силой в 152 «лошадки».
В паре с силовым агрегатом может трудиться 6-скоростная МКПП или «робот», тогда как атмосферный двигатель будет работать с вариатором.
Первое знакомство кроссовера с публикой назначено на нынешнюю осень, однако с ценовой политикой производитель пока не определился.
Актуальная версия «семерки» Chery Tiggo 7 сегодня в Китае оценена от 978 тысяч рублей, а ценник самой «упакованной» версии «паркетника» достигает 1,507 млн рублей.
В Россию рестайлинговая модель приедет в следующем году.
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