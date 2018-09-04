Ford Mustang с настройкой Roush предлагает 710 лошадиных сил 

Ford Mustang Roush 2019 модельного года с комплектом Stage 3 использует нагнетатель Eaton R2650 и обеспечивает отдачу 5,0-литрового двигателя V8 в 710 лошадиных сил и 827 Нм крутящего момента. Это дополнительные 250 лошадиных сил, по сравнению с 460 л.с., с которыми Mustang GT поставляется стандартно.
Помимо настройки силовой установки, Roush уделил время установке набора 20-дюймовых колесных дисков, адаптивной системе спуска, нового аэродинамического комплекта и небольшим внутренним улучшениям. Компания принимает предварительные заказы на пакет, что начинается с 22 925 долларов США и поставляется с трехлетней/36 000 мильной гарантией и пятилетней или 60 000 мильной гарантией на компоненты силовой установки. Конечно, для использования пакета понадобится Mustang GT, который сам оценивается в 35 190 долларов, что в конечном итоге приравнивается к 58 115 долларам. Такая сумма немного меньше цены, установленной на Dodge Challenger SRT Hellcat (имеет аналогичную отдачу мотора). К сожалению, на данный момент выпущено только одно изображение настроенного Mustang, тогда как краткое видео раскрывает особенности, предоставленные Roush.