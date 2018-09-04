Mercedes показал новое поколение B-Class

Официально новый минивэн от Mercedes должен дебютировать на предстоящем автосалоне в Париже.

Пока же в сети появились фотографии автомобиля без маскировки. Из них можно сделать некоторое представление о новинке, которую скоро представят публике.

Это будет семейная машина с большим пространством для пассажиров. Кроме того, увеличено багажное отделение, что характерно для транспорта подобного класса.

На автомобиле выделяются округлые формы. Их сопровождает увеличенный размер крыши, который подчеркивает задумку конструкторов.

Из снимков видно, что автомобиль будет иметь несколько датчиков парковок, а также камеру заднего вида. К ним можно добавить колесные диски на 19 дюймов.

Известно, что большинство двигателей, редукторов других компонентов техники минивэн позаимствовал у представителей Mercedes A-Class. Остальные детали новинки станут доступными после официальной презентации.